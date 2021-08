Serie A, Dazn "buca" la prima

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:15

(Teleborsa) - Falsa partenza per Dazn, che da quest'anno detiene in esclusiva i diritti tv della Serie A di calcio. Le lamentele sono arrivate poco dopo il fischio d'inizio di Inter-Genoa con le rimostranze di diversi tifosi che hanno lamentato il blocco della visione per problemi tecnici. A bloccare per diversi minuti la visione è stato l'alto picco di accessi su una delle Cdn, ovvero i provider che distribuiscono i contenuti.

Dazn - fa presente l'Ott - è subito intervenuta, distribuendo il traffico su altre Cdn e l'impatto, non è stato "numericamente importante" in proporzione all'elevata quantità di contatti per la prima partita della squadra nerazzurra. Nessun problema nel secondo tempo e per l'altra partita del pomeriggio, Verona-Sassuolo. Problemi segnalati anche per il match di ieri sera, Roma- Fiorentina con utenti e associazioni sul piede di guerra.

Secondo quanto ricostruisce la Repubblica, le cose sono andate decisamente meglio per gli utilizzatori di TIM Vision che avrebbero avuto meno problemi. Se confermato non è affatto azzardato ipotizzare che, a stretto giro, potrebbe scattare una vera e propria corsa a TIM Vision, con relativa impennata degli abbonamenti.

"Prima giornata di Serie A e primi problemi tecnici per Dazn, rileva il Codacons che indica come ieri "si è ripresentato un disservizio già verificatosi lo scorso anno. Problemi di segnale, oltre che di qualità video, per Dazn: immagini bloccate, poi ripartite, poi scomparse del tutto, poi tornate, poi interrotte di nuovo" sottolinea l'associazione che parla di "incubo per tutti gli appassionati, ma soprattutto una beffa per gli utenti – che hanno pagato, e quest'anno più degli scorsi anni, un servizio spesso inefficiente".

"Chiediamo immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l'impossibilità di fruire del servizio acquistato. Chi, infatti, è in possesso di pacchetti Dazn e non è riuscito ad assistere in tv alla partita, o ha subito continue interruzioni del segnale, ha diritto, in base al codice civile, ad ottenere il rimborso di quanto pagato, proporzionalmente al disagio subito" conclude il Codacons.