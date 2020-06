Serie A, anche Advent si fa avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo, anche il fondo di private equitymette gli occhi sulla Serie A e si fa avanti per rilevarne una quota.Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg,avrebbe fatto un'offerta di circaCome detto, laarriva a distanza di poche settimane dall'offerta da 3 miliardi avanzata da Bain per una quota di circa ile da quella di CVC, interessata fino alper 2 miliardi.Secondo l'Annual Review of Football Finance 2020 edito da Deloitte la Serie A è la quarta lega calcistica più ricca d'Europa, dietroin grado di generare nella stagione 2018-2019 circa 2,5 miliardi di euro di ricavi, su una 'torta' europea di di 28,9 miliardi. Almeno il 60% di queste entrate deriva dai diritti di trasmissione, coninteressate a una quota di minoranza del veicolo che possiede i diritti tv.