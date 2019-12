Seri Industrial vola: Commissione Ue concede agevolazione a Fib S.r.l.

(Teleborsa) - Seri Industrial sospesa per eccesso di rialzo a Piazza Affari, con un balzo teorico di oltre il 44%. La Commissione Europea ha approvato agevolazioni per 427,06 milioni di euro a beneficio della Fib S.r.l., società che opera sul mercato con il marchio Faam.



Il progetto riguarda la creazione di una filiera pienamente integrata che produrrà materie prime, celle al litio, moduli e sistemi di batterie su larga scala destinati a un utilizzo di massa e lo sviluppo di tecnologie e di capacità di trattamento per il riciclo delle batterie a fine vita, nel rispetto dei principi portanti della green economy e dell'economia circolare.



