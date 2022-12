Seri Industrial verso aumento produzione batterie al litio con nuove assunzioni

(Teleborsa) - Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha comunicato che da quattro settimanesonocon piena occupazione dell'attuale forza lavoro. La produzione verrà ulteriormente incrementata nelle prossime settimane, prevendendosi l'assunzione di ulteriore personale, viene sottolineato in una nota.La società campana ha reso anche noto che le attività didelle batterie sono in corso e che si prevede l'2023, in un contesto di mercato, globale e di riferimento della FIB, "sempre molto positivo".Con riguardo al programma di investimento per la costruzione della, ha comunicato che le attività die in riferimento alle opere di adeguamento dell'opificio industriale esistente, e che sono in corso di definizione gli accordi con i fornitori degli impianti e macchinari.In riferimento alla, viene evidenziato che il 15 dicembreha comunicato l'avvio delle attività istruttorie per la richiesta delle agevolazioni inoltrata, in riferimento al programma di investimento che prevede ladella Unilever e la costruzione di un impianto per la produzione di compound plastici recuperati da imballaggi a fine vita."Si conferma la previsione diessendo in corso di ultimazione l'attività di smontaggio e di bonifica degli impianti di proprietà della Unilever", viene sottolineato.