Seri Industrial, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Martedì 4 Ottobre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 10,9 euro per azione (da 12,2 euro) il target price su Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, e ha confermato il giudizio a "Buy". L'upside potenziale è superiore all'80%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati per 101,5 milioni di euro (in aumento del 20% rispetto al 30 giugno 2021) e una perdita consolidata adjusted di 4,3 milioni di euro (+19%).



"I business tradizionali hanno registrato un buon andamento nel primo semestre dell'anno, con una significativa crescita delle vendite e una marginale erosione del margine EBITDA che è stato penalizzato dall'impennata dei prezzi dell'energia - scrivono gli analisti - Nel complesso, i risultati del primo semestre sono stati al di sopra delle nostre aspettative. Sul lato negativo, si evidenzia la lunga durata del processo di certificazione delle batterie agli ioni di litio che dovrebbe iniziare a generare ricavi solo verso la fine dell'anno".









(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)