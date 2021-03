31 Marzo 2021

(Teleborsa) - Seri Industrial fa sapere che la controllata FIB ha avviato le produzioni nello stabilimento di Teverola (Ce). L'impianto ha una capacità produttiva massima di 330 MWh/anno (300 gg lavorativi/anno) di accumulatori al litio.

La Società - si legge in una nota - sulla base degli accordi commerciali in corso di definizione, "stima una vendita di almeno il 50% della capacità produttiva massima nel corso dell'anno 2021". Nelle stime dei ricavi nel periodo 2021-2025 "il prezzo medio di vendita del pacco batteria, che è molto variabile in funzione della applicazione (trazione, storage, navale e militare), è pari a 400 Euro per KWh".

