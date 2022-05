Seri Industrial, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, da cui risulta un utile di esercizio di 3.932.252 euro. I soci hanno quindi deliberato di accantonare l'utile come segue: 196.613 euro a Riserva legale e 3.735.639 euro a Utili a nuovo. Via libera alla relazione sulla remunerazione e al Piano di Stock Option 2022 (con un un aumento di capitale sociale a servizio).

L'assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione, composto da 10 componenti, che rimarrà in carica per tre esercizi. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Industrial S.p.A. (ora SE.R.I. S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione), risultano eletti: Maviglia Roberto (indipendente), Borsoi Fabio, Civitillo Andrea, Civitillo Marco, Civitillo Vittorio, Cuccaro Annalisa (indipendente), Martucci Rosaria, Morgante Manuela (indipendente), Orsini Luciano e Ottaviani Alessandra.

Il CdA, che si è riunito al termine dell'assemblea, ha preliminarmente nominato: Roberto Maviglia alla carica di Presidente; Luciano Orsini alla carica di Vicepresidente; Vittorio Civitillo alla carica di Amministratore Delegato. Il CdA ha infine attribuito deleghe e poteri all'Amministratore Delegato Vittorio Civitillo e ai consiglieri Andrea Civitillo, Marco Civitillo e Luciano Orsini.

