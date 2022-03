Seri Industrial, 417 milioni di euro da MISE per gigafactory Teverola 2

Mercoledì 9 Marzo 2022, 10:00







(Teleborsa) - Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto di concessione di una agevolazione, in forma di contributo alla spesa, a valere sul fondo IPCEI, in favore della controllata FIB per un importo pari a 417.046.521,84 euro sul totale degli aiuti concedibili, definito sulla base del deficit di finanziamento nominale, pari a 505.843.200 euro.



Il programma di investimento, per la realizzazione di una gigafactory, verrà realizzato a Teverola (CE) nell'immobile già nella disponibilità della FIB, su una area di complessivi circa 265 mila mq, di cui 82 mila mq coperti, spiega una nota della società.







