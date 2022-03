Seri Industrial, +26% in borsa dopo agevolazione per gigafactory

Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:30







(Teleborsa) - Spicca il volo Seri Industrial, che si attesta a 8,12, con un aumento del 26,68%. Il titolo della società - quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici - beneficia della concessione della agevolazione a fondo perduto (da parte del MISE) pari a circa 417 milioni di euro per l'avvio del programma di investimenti destinati alla realizzazione di una Gigafactory a Teverola (CE).



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,66 e successiva a quota 10,23. Supporto a 7,09.