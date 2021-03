Raffiche di sequestri per i cantieri navali

Negli ultimi due mesi sono stati operati quattro sequestri di cantieri navali tra Porto Santo Stefano e Cala Galera (Monte Argentario), uno nella vicina Fonteblanda (Orbetello) ed un altro nel Parco regionale della Maremma. Il comparto nautico, ma in verità l’intero tessuto produttivo della Provincia di Grosseto, vive in questi giorni con apprensione gli esiti degli accertamenti sugli illeciti in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti nei cantieri nautici.

I controlli, richiesti dalla Direzione Marittima di Livorno, hanno portato al riscontro di reati contro l’ambiente ed alla conseguente adozione di sequestri preventivi, per scongiurare ulteriori danni con la prosecuzione delle attività.

I reati contestati prevedono l’arresto da 3 mesi ad un anno (o il pagamento di un’ammenda sino a 26mila euro) per i rifiuti non pericolosi e l’arresto da 6 mesi a due anni (più un’ammenda sino a 26mila euro) per quelli pericolosi.

Il blocco delle attività dei cantieri in primavera potrebbe comportare dei ritardi nella esecuzione dei lavori di manutenzione e di rilascio delle imbarcazioni, compromettendo la stagione estiva e con gravi conseguenze sull’economia locale.



Regione Toscana, Comuni, Associazioni di categoria sono all’opera per scongiurare le diverse possibili preoccupanti conseguenze dei sequestri: basti pensare alle centinaia di imbarcazioni bloccate nei cantieri.

Questa la situazione in Toscana, ma il problema del mancato rispetto delle norme di tutela ambientale nei cantieri nautici è un fenomeno diffuso. Questi solo alcuni esempi delle ultime settimane: depositi illeciti in cantiere di Porto Torres; nuovamente sequestrato per inquinamento ambientale il Cantiere navale Bagnara Calabra; Carabinieri del Noe accertano che il depuratore del Polo nautico di Torre Annunziata scaricava i rifiuti direttamente sul terreno; sequestro di altri due cantieri nautici a Fiumicino per reati ambientali.



Alla diffusione del mancato rispetto delle norme ambientali sembrerebbe essersi associata una sottovalutazione da parte di alcuni operatori nautici della gravità delle sanzioni penali ed amministrative previste. Una sorta di speranza di presunta immunità per i mancati adempimenti normativi che questi sequestri cancellano. Se quindi la responsabilità dei titolari dei cantieri appare incontestabile, tuttavia sembra vada in parte condivisa con Amministrazioni, Servizi ed infrastrutture non sempre impeccabili.



La coscienza ambientale è un cambiamento culturale, come ha ribadito recentemente il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani e per attuarlo con la massima determinazione sarà forse necessario accompagnare al giusto rigore, una adeguata formazione, azioni di sostegno e processi di semplificazione burocratica e normativa.

