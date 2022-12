Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,051. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,53 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,62%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.222 punti.Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,02%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+1,37%), ENI (+1,00%), Tenaris (+0,82%) e Hera (+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Poste Italiane, che ottiene -2,05%.Sotto pressione Italgas, con un forte ribasso dell'1,86%.Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.Discesa modesta per Unicredit, che cede un piccolo -1,22%.Tra i, Juventus (+1,78%), CIR (+1,34%), Seco (+1,05%) e OVS (+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Acea, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Pensosa Brunello Cucinelli, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna El.En, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per Technogym, che segna un calo dello 0,74%.