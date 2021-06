Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. La produzione industriale di aprile nell'eurozona è cresciuta più delle aspettative. Gli investitori guardano già alla due giorni del vertice FED, in programma domani e dopodomani.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,212. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 1.854,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,35 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +98 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%.



Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,1%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,24%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,09%.



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.724 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.233 punti.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,85%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,98%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Saipem, con un progresso del 2,39%.



Incandescente Hera, che vanta un incisivo incremento del 2,02%.



Bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso dell'1,87%.



Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,69%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -2,96%.



Exor scende dell'1,42%.



Calo deciso per Stellantis, che segna un -1,13%.



Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell'1,12%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, ERG (+4,27%), Mutuionline (+4,08%), Alerion Clean Power (+3,97%) e MARR (+2,78%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym, che continua la seduta con -1,37%.



Soffre Sanlorenzo, che evidenzia una perdita dell'1,21%.



Preda dei venditori Bff Bank, con un decremento dell'1,03%.



Pensosa SOL, con un calo frazionale dello 0,82%.