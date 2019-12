Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.Riflettori puntati oltreoceano per le news relative all'impeachment del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L'Oro è poco mosso su 1.474,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61 dollari per barile.Torna a salire lo spread, portandosi a +161 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,39%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,36%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,22%, e poco mossa Parigi, che mostra un -0,05%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 25.767 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,34%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).In luce sul listino milanese i comparti beni per la casa (+0,64%) e chimico (+0,47%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti costruzioni (-1,35%), sanitario (-0,78%) e viaggi e intrattenimento (-0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Nexi, che mostra un forte incremento del 3,20%.In luce Moncler, con un ampio progresso dell'1,05%.Piccoli passi in avanti per Ferragamo, che segna un incremento marginale dello 0,98%.Giornata moderatamente positiva per A2A, che sale di un frazionale +0,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,00%.Scivola Recordati, con un netto svantaggio dell'1,74%.Sostanzialmente debole Generali Assicurazioni, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità Azimut, evidenziando un decremento dello 0,74%.Tra i, doValue (+2,91%), IREN (+1,73%), ERG (+1,34%) e Fincantieri (+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -2,12%.In rosso Zignago Vetro, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di Credito Valtellinese, che scende dell'1,56%.Maire Tecnimont scende dell'1,54%.