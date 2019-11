Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori restano in attesa di sviluppi dalletra Cina e Stati Uniti.La seduta finanziaria di Piazza Affari è caratterizzata oggi dallo stacco cedole. L'impatto sugli indici sarà molto contenuto, visto che lo stacco peserà dello 0,18% sul FTSE MIB e dello 0,17% sull'All Share.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.460 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +154 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,21%.resta vicino alla parità Francoforte (-0,18%). Piatta Londra mentre Parigi scambia con un -0,25%., con il FTSE MIB che si attesta a 23.555 punti.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori costruzioni (-0,75%), automotive (-0,61%) e chimico (-0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata Diasorin, che segna un forte rialzo dell'1,17%.Telecom Italia avanza dell'1,08%.Si muove in territorio positivo Juventus, mostrando un incremento dell'1,06%.Denaro su Azimut, che registra un rialzo dell'1,01%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Sotto pressione Unipol, che accusa un calo dell'1,27%.Tentenna Ferragamo, che cede lo 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a, Illimity Bank (+1,84%), Anima Holding (+1,76%), Sesa (+1,70%) e Reply (+1,35%).Giù, invece, doValue, -1,88%. Scivola Inwit, con un netto svantaggio dell'1,55%. In rosso IMA, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.