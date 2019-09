Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Gli investitori guardano alla, in agenda giovedì prossimo 12 settembre e, attendono sviluppi dalletra Pechino e Washington. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, nel giorno della fiducia alla Camera del nuovo governo.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,74%), raggiunge 56,94 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +154 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,34%. Giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,59%. Parigi passa di mano sulla parità., riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+1,68%), costruzioni (+1,30%) e viaggi e intrattenimento (+1,13%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti sanitario (-2,33%), alimentare (-1,61%) e beni industriali (-0,53%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,27%), Pirelli (+1,64%), UBI Banca (+1,47%) e Unicredit (+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -3,70% dopo il taglio del giudizio per mano di Goldman Sachs.Tonfo di Amplifon, che mostra una caduta del 2,15%.Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell'1,85%.Soffre Hera, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Tra i, FILA (+3,51%), Ivs Group (+3,16%), Cementir (+2,94%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,29%). Giù Biesse, che prosegue le contrattazioni a -3,15%. Lettera su Falck Renewables, che registra un importante calo del 2,82%. Preda dei venditori Gima TT, con un decremento dell'1,55%.