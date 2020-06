Sentenza Karlsruhe, De Guindos: BCE pronta a collaborare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laè pronta a collaborare con letedesche per risolvere la disputa legale che mette a rischio la partecipazione della maggiore economia della zona euro al principale programma di stimolo economico della. E' quanto ha detto il Vice presidente della Banca centrale europea,L'istituzione europea fornirà alla Banca Centrale tedesca le informazioni necessarie a risolvere la questione ed è disposta a coinvolgere le istituzioni tedesche a patto che ciòcome reso noto da Der Spiegel che riporta le parole del numero due della BCE.Il riferimento, ovviamente, è alla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che lo scorso 5 maggio ha sì confermato la costituzionalità delma con alcunidando tempo tre mesi al Board di Francoforte per dare una risposta, in assenza dei quali potrebbe diventare realtà un'ipotesi "shock":che dal prossimo agosto potrebbe dunque interrompere l'acquisto di titoli di Stato vendendo tutti quelli già acquistati.Nelle scorse ore, sulla questione si è espresso il Presidente della Bundesbankn una lettera inviata al deputato Frank Schaeffler, visionata dal quotidiano Die Welt nella quale si dice comunque "fiducioso che le istituzioni interessate siano capaci di trovare una soluzione in grado di tenere conto sia delle esigenze della Corte costituzionale federale sia dell'indipendenza della politica monetaria". Tuttavia, qualora la, Weidmann ha affermato che "si applica il principio secondo cui, in base alla giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, la Banca federale tedesca non può essere parte di misure adottate da organi (…) dell'Unione europea che (…) toccano l'identità costituzionale" della Germania. Tradotto: se non dovesse arrivare una soluzione che soddisfi i giudici, laOggi il banchiere tedesco ha poi sottolineato che le misure di sostegno implementate dall'istituto centrale debbano rimanere "di natura temporanea e non diventare una forma di sostegno permanente e "a favore dei Governi indebitati.ha detto rivendicando l'importanza di una politica monetaria che "n