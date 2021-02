© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società giapponese, uno dei maggiori fornitori globali di semiconduttori per il settore automotive,Dialog Semiconductor, produttore di semiconduttori anglo-tedesco e principale fornitore di chip per i dispositivi Apple. Le due società hanno annunciato di avere trovato un accordo su un'acquisizione in contati dell'intero capitale di Dialog per un prezzo pari a, che rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e un premio del 52% su una media ponderata di tre mesi.A seguito dell'annuncio dell'operazione Dialog Semicond ha spiccato il volo in borsa, attestandosi a 65,22, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 67,25 e successiva a quota 70,53. Supporto a 63,97."Per diversi anni, abbiamo attuato con successo una strategia di diversificazione che permetterà a Dialog una crescita elevata", ha affermato, ricordando che la società ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti in mercati quali il 5G, i dispositivi indossabili, l'automotive, la casa intelligente e l'IoT medicale e industriale. "La società combinata sarà in una posizione ancora più forte per fornire prodotti innovativi per questi mercati, basandosi sulle", ha aggiunto.In seguito alla chiusura dell'operazione, che dovrebbe avvenire entro il 2021, Renesas prevede unaderivante dal cross selling, dall'accesso a settori in rapida crescita e dall'innovazione della sua offerta. La società prevede inoltre che iderivanti dalle efficienze operative si traducano in un impatto finanziario di circa 125 milioni di dollari.