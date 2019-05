Sell-off sui mercati europei. Pesano minacce Trump su dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di. Sui listini azionari del Vecchio Continente pesa l'dopo le dichiarazioni del Presidente Donald Trump che ha fatto sapere che alzerà i dazi, questa settimana, sui beni di importazione per 200 miliardi di dollari., seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,12. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,26 dollari per barile, in calo dell'1,10%.Balza in alto lo spread, posizionandosi +259 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,60%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,55%. Vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento dell'1,92%. Sessione difficile anche per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2%.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-3,91%), servizi finanziari (-3,08%) e automotive (-2,53%).Giornata nera a Piazza Affari:. I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,15%. Soffre anche CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 4,01%.Giù Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,53%.tra i titoli del FTSE MidCap, Gima TT raggiunge un +2,46%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su doBank, che prosegue le contrattazioni a -4,84%. In caduta libera Banca Ifis, che affonda del 4,59%. Pesante Zignago Vetro, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali.