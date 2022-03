Sell-off sui mercati europei. Nessun progresso da vertice Mosca-Kiev

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. ampliando i ribassi della prima parte della seduta insieme alle altre principali Borse europee, dopo il nulla di fatto ai colloqui tra i ministri degli Esteri russo e ucraino nella città turca di Antalya. Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione odierna della BCE, in un contesto in cui aumenta sempre di più il rischio di stagflazione, e ai dati sull'inflazione americana di febbraio, in arrivo nel pomeriggio, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,105. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 2.001,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,34%), che raggiunge 113,4 dollari per barile.

Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +151 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,70%.



Nello scenario borsistico europeo sessione nera per Francoforte, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83%, soffre Londra, che evidenzia una perdita dell'1,22%; in perdita Parigi, che scende del 2,42%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,11%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 25.271 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, resistente Tenaris, che segna un piccolo aumento dello 0,98%.



Leonardo avanza dello 0,69%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche complici i realizzi dopo il maxi rimbalzo della vigilia: Unicredit prosegue le contrattazioni a -6,40%. Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento del 5,93%.

Pesante Iveco Group, che segna una discesa di ben -5,87 punti percentuali.



Seduta negativa per BPER, che scende del 5,84%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Antares Vision (+2,05%), Sanlorenzo (+1,01%), Saras (+0,96%) e GVS (+0,88%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -5,85%.



Sensibili perdite per Biesse, in calo del 4,82%.



In apnea Autogrill, che arretra del 4,57%.



Tonfo di Mfe A, che mostra una caduta del 4,22%.