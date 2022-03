Sei nuovi A321XLR per Air Canada

Mercoledì 23 Marzo 2022, 18:00







(Teleborsa) - Air Canada ha confermato l'ordine per sei aeromobili A321XLR, in aggiunta ai 20 già presenti nella propria flotta. "L'acquisizione dell'Airbus A321XLR, un aeromobile all'avanguardia, è un elemento importante di questa strategia e contribuirà a realizzare le nostre priorità principali: migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente, portare avanti i nostri obiettivi ambientali, espandere il network e aumentare la nostra redditività a livello globale", ha dichiarato Michael Rousseau, presidente e CEO di Air Canada.



"L'eccezionale versatilità e le prestazioni dell'A321XLR permetteranno ad Air Canada di sviluppare ulteriormente l'espansione del proprio network in modo sostenibile con una maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni di Co2", ha aggiunto Christian Scherer, chief commercial officer di Airbus e Head di Airbus International.



L'A321XLR si integra perfettamente alla flotta di Air Canada, che da lungo tempo opera l'intera Famiglia A320, così come l'A330-300 widebody per il lungo raggio di Airbus e, più recentemente, l'A220, l'aeromobile a corridoio singolo di ultima generazione.