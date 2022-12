Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. aspettando qualche indicazione da Wall Strwet nell'ultima rarefatta sessione utile dell'anno.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,34%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +211 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,63%.sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,53%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 23.951 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,41%, scambiando a 25.977 punti.Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star (-0,18%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su Telecom Italia, che ottiene -2,22%.Discesa modesta per Leonardo, che cede un piccolo -1,08%.Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,00%.Tentenna Nexi, con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra i, Italmobiliare (+1,37%), Ariston Holding (+1,17%), Safilo (+1,10%) e doValue (+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Cembre, che ottiene -1,92%.Si concentrano le vendite su Danieli, che soffre un calo dell'1,64%.Giornata fiacca per GVS, che segna un calo dell'1,43%.Piccola perdita per Webuild, che scambia con un -1,28%.