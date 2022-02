Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Sui mercati del Vecchio Continente regna la cautela, in attesa di conoscere le decisioni della BCE e di capire come aprirà il Nasdaq nel pomeriggio dopo il crollo di Facebook post chiusura dei mercati. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno indicato che l'economia dell'Eurozona ha confermato un leggero rallentamento a inizio 2022. Giornata ricca di trimestrali in Europa: Roche prevede una crescita delle vendite più lenta nel 2022 con un calo della domanda di test Covid; l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale ha spintola performance di Shell; l'utile ricorrente di BBVA è stato il più alto degli ultimi dieci anni; ING ha registrato un balzo dell'utile sull'aumento di commissioni e prestiti.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.803 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,99%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.



Tra i mercati del Vecchio Continente fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,39%.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.672 punti.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,02%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,28%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+1,18%), Poste Italiane (+1,09%) e A2A (+1,04%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Interpump, che continua la seduta con -2,06%.



In rosso STMicroelectronics, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.



Spicca la prestazione negativa di Nexi, che scende dell'1,70%.



Prysmian scende dell'1,57%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+1,53%), CIR (+1,42%), Banca MPS (+1,00%) e Anima Holding (+0,98%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont, che continua la seduta con -5,54%.



Seduta drammatica per Reply, che crolla del 2,88%.



Sensibili perdite per Bff Bank, in calo del 2,29%.



In apnea Esprinet, che arretra del 2,22%.