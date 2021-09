Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Giovedì 9 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Gli Eurolistini si muovo nel solco della debolezza emersa nelle scorse sedute, soprattutto a causa dei timori per il rallentamento della crescita globale. L'attenzione degli investitori è oggi concentrata sul meeting della BCE, da cui sono attesi aggiornamenti al programma d'acquisto di bond.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,76 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.



Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, vendite su Londra, che registra un ribasso dell'1,13%, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 25.775 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,40%, scambiando a 28.388 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,46%; sulla stessa linea, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,37%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Saipem che segna un importante progresso del 2,24%.



Guadagno moderato per Ferrari, che avanza dello 0,91%.



Piccoli passi in avanti per Prysmian, che segna un incremento marginale dello 0,90%.



Giornata moderatamente positiva per Interpump, che sale di un frazionale +0,85%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,93%.



Lettera su Amplifon, che registra un importante calo del 2,24%.



Seduta negativa per CNH Industrial, che mostra una perdita dell'1,57%.



Sotto pressione Snam, che accusa un calo dell'1,44%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, SOL (+6,08%), Tod's (+3,13%), Sanlorenzo (+1,65%) e El.En (+1,41%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Esprinet, che prosegue le contrattazioni a -4,27%.



Affonda Maire Tecnimont, con un ribasso del 3,71%.



Crolla Autogrill, con una flessione del 2,78%.



Vendite a piene mani su Caltagirone SpA, che soffre un decremento del 2,68%.