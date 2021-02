© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. che vedono svanire il tentativo di recupero avviato a inizio contrattazioni. Gli investitori restano in attesa della testimonianza al Senato del numero uno della Fed, Jerome Powell, su economia e inflazione, e dei dati sui prezzi UE previsti in mattinata.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,216. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62,37 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell'1,26%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,07%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,19%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,45%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 24.940 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+2,91%), petrolio (+0,76%) e materie prime (+0,64%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori tecnologia (-2,90%), chimico (-2,46%) e sanitario (-2,36%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 4,98%.In primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento del 4,19%.Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell'1,61%.Denaro su Exor, che registra un rialzo dell'1,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.In apnea DiaSorin, che arretra del 3,41%.Tonfo di Nexi, che mostra una caduta del 3,22%.Lettera su STMicroelectronics, che registra un importante calo del 2,81%.di Milano, Autogrill (+5,98%), Datalogic (+3,89%), ENAV (+2,53%) e Cattolica Assicurazioni (+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.Affonda Biesse, con un ribasso del 4,33%.Crolla GVS, con una flessione del 3,90%.Vendite a piene mani su Sesa, che soffre un decremento del 3,55%.