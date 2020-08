Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che seguono l'andamento debole evidenziato di future statunitensi, anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,57%. L'Oro è in calo (-0,81%) e si attesta su 1.946,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,17%) si attesta su 42,32 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +144 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,01%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,13%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,20%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,35%.Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,26%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,36%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-0,81%), alimentare (-0,74%) e sanitario (-0,70%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,80%) e Atlantia (+0,61%).Tra le performance negative spicca la prestazione negativa di Fineco, che scende dell'1,40%.Amplifon scende dell'1,11%.Sostanzialmente debole Moncler, che registra una flessione dell'1,00%.del FTSE MidCap, Danieli (+2,14%), doValue (+1,79%), Banca Farmafactoring (+1,31%) e Sesa (+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Calo deciso per Italmobiliare, che segna un -1,64%.Sotto pressione Maire Tecnimont, con un forte ribasso dell'1,62%.Soffre B.F, che evidenzia una perdita dell'1,60%.