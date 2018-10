Segno meno per l'indice siderurgico a Piazza Affari (-0,75%), rosso per SOL

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'indice italiano delle azioni siderurgiche, preannunciato dall'andamento debole dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la giornata a quota 37.824,75, in diminuzione dello 0,75%. Flessione controllata invece dell'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 352,36, dopo che ha esordito a 353,69.



Nel listino principale, contenuto ribasso per Tenaris, che mostra una flessione dello 0,85%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, ribasso per SOL, che presenta una flessione dell'1,11%.

