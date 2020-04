Segni misti tra le borse europee. Cauta Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale di seduta con segni contrastanti per le principali borse europee, dove Piazza Affari ha concluso gli scambi in calo sulla, con lo spread del rendimento fra i titoli decennali italiani e tedeschi oggi di nuovo in allargamento. A due velocità gli altri listini del Vecchio Continente, mentre gli investitori continuano a ragionare sull'Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,096. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.736,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,58%, scendendo fino a 21,16 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +215 punti base, aumentando di 22 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,76%.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,25%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,87%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,38%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%.Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+2,77%), telecomunicazioni (+1,94%) e beni per la casa (+1,86%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-3,23%), materie prime (-1,31%) e petrolio (-1,17%).di Milano, troviamo Nexi (+5,90%), Diasorin (+4,95%), Atlantia (+3,51%) e Moncler (+2,59%).Giù le banche: Unicredit -4,53%, BPER -4,47%, Mediobanca -4,19% e Banco BPM -3,86%.Al Top tra le azioni italiane a, IMA (+8,61%), Inwit (+6,46%), FILA (+5,26%) e Tinexta (+4,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -4,25%.Lettera su Maire Tecnimont, che registra un importante calo del 3,29%.Affonda Banca Farmafactoring, con un ribasso del 3,14%.Crolla Danieli, con una flessione del 2,96%.