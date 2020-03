Seggiolini salva bebè, dal 6 marzo scattano multe e sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Terminato il, entra in vigore, da oggi, venerdì 6 marzo, per iche trasportano bambini di età inferiore adel cosiddettoPerché tale dispositivo sia a- ricorda la polizia stradale - è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delpubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 249 del 23 ottobre 2019 ed in particolare, alle prescrizioni elencate nell'allegato- L'automobilista sprovvisto di seggiolini anti abbandono con minori a bordo che rientrano nelle fattispecie di applicazione della normativa può incorrere in una multa daimporto che può essere ridotto a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) e nella decurtazione didalla patente. Nel caso in cui lo stesso automobilista incorra nella medesima sanzione una seconda volta, entro due anni, oltre all'ammenda può scattare anche la pena accessoria dellaper un periodo da