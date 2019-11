Seggiolini antiabbandono da oggi obbligatori: multe da 81 a 326 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A sancirlo è ilche definisce le caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi antiabbandono per bambini. Pubblicato lo scorsoil decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedeva, infatti, l'entrata in vigore dopo 15 giorni.In base alla nuova normativa,(pagamento entro cinque giorni 56,70 euro), lae laI dispositivi possono essere già integrati nel seggiolino, possono costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo, oppure essere indipendenti sia dal seggiolino sia dal veicolo e non necessitano di omologazione maIn particolare l'antiabbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l'attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo, nonché avere la capacità di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.Per agevolare l'acquisto dei dispositivi,Ma c'è chi chiede la sospensione delle multe visto che i cittadini non sono informati.ha proposto al ministero dell'Interno di sospendere "per il momento le sanzioni sui seggiolini antiabbandono finché i cittadini non saranno stati informati in maniera corretta e diffusa sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l'incentivo di 30 euro all'acquisto, previsto da Dl Fisco, le cui modalità di attuazione devono ancora essere chiarite dal ministero dei Trasporti"."Auspicavamo un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato pertanto... genitori, nonni e accompagnatori affrettatevi!", ha commentato