Segafredo Zanetti Espresso apre nuova caffetteria all'Aeroporto del Cairo

(Teleborsa) - Un'eccellenza italiana, si conferma sempre più forte all'estero. La Segafredo Zanetti Espresso ha recentemente aperto una nuova caffetteria all'Aeroporto Internazionale del Cairo. Una visibilità importante, per la nuova apertura nel Terminal delle partenze internazionali che offre una grande visibilità a Segafredo, che segnerà la sua ottava apertura presso l'aeroporto egiziano.



"La nostra espansione - come afferma Hubert Hahn, COO di Segafredo - in questo aeroporto è stata possibile anche grazie all'ottimo rapporto e alla passione del nostro partner nei nostri confronti. Sicuramente, neanche una delle 17 milioni di persone che transitano ogni anno dall'Aeroporto del Cairo partirà senza aver notato il nostro marchio". © RIPRODUZIONE RISERVATA