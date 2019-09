Segafredo apre secondo store in Giappone

(Teleborsa) - Segafredo conferma la sua presenza in Giappone. Il marchio italiano del caffè, in collaborazione con MK Asset Assistance, ha aperto il suo secondo caffè Segafredo Zanetti Espresso a Okinawa, nell'atmosfera elegante del Double Tree by Hilton Okinawa Chatan Resort.



L'hotel, affacciato sul Mar Cinese Orientale, grazie al clima caldo e mite della zona è visitato da turisti giapponesi e stranieri durante tutto l'anno. Il design minimale e raffinato del negozio Segafredo è stato concepito per creare armonia con l'architettura dell'albergo con il menu che soddisfa la richiesta dei turisti per il take-away di caffè italiano di alta qualità, panini, dessert e molto altro ancora.



