Seed per il Sud, da CDP Venture Capital 5,7 milioni a sostegno startup

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi,(70% Cdp Equity e 30% Invitalia)ha deliberatopernell'ambito del programmacon l'obiettivo di sostenere ledelGli investimenti, si legge in una nota, sono destinati ain, selezionate fra le 67 realtà esaminate, in partnership conacceleratori accreditati nel Mezzogiorno. Gli accordi sono gestiti dalche allarga con questa operazione il proprio plafond daper futuri investimenti. Su23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in chiusura nelle prime settimane di settembre. 14 startup sono residenti in Campania, 8 in Puglia, 4 in Calabria, 3 in Sicilia e 1 in Sardegna. Sei di questi sono co-investiti dalL'investimento, prosegue la nota, ha generato undi altri capitali privati perortando il collocamento complessivo a"Iche finanzia giovani idee imprenditoriali e catalizza nuovi investimenti nel Sud Italia, è prioritario per il Fondo Innovazione e per il rilancio economico post Covid-19 dell'ecosistema produttivo del Mezzogiorno", sottolineaPresidente di CDP Venture Capital-Fondo Nazionale Innovazione, che aggiunge: "valorizzare le, il tessuto imprenditoriale, la coesione territoriale del Paese, oltre a valorizzare il ruolo degli acceleratori per attrarre investimenti futuriche scommette sul talento e sul capitale umano dei giovani e delle donne, attivando potenziali di innovazione ancora inespressi e creando nuove opportunità di lavoro qualificato, con l'obiettivo di fare del