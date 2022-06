Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'S&P-500 vanta un progresso dello 0,64%.



Segno più per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dello 0,76%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,25%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,32%.



Sale molto lo spread, raggiungendo +204 punti base, con un deciso aumento di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,27%.



Tra gli indici di Eurolandia in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,01%, chiusa Londra per il Platinum Jubilee Bank Holiday con un forte ribasso dello 0,98%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,27%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 26.691 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+0,77%).



Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,15 miliardi di euro, in calo di 826,2 milioni di euro, rispetto ai 1,97 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,36 miliardi di azioni, rispetto ai 0,56 miliardi precedenti.



Tra i 409 titoli trattati, 179 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 222 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 8 titoli.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+3,05%), Interpump (+2,83%), DiaSorin (+2,61%) e Iveco Group (+2,47%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem, che ha archiviato la seduta a -1,85%.



Soffre A2A, che evidenzia una perdita dell'1,07%.



Discesa modesta per Hera, che cede un piccolo -0,82%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, OVS (+3,77%), Juventus (+3,27%), Danieli (+3,23%) e Safilo (+3,14%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Wiit, che ha chiuso a -3,40%.



Preda dei venditori Credem, con un decremento dell'1,47%.



Si concentrano le vendite su Carel Industries, che soffre un calo dell'1,35%.



Vendite su Rai Way, che registra un ribasso dell'1,31%.