Seduta tonica per il settore viaggi e intrattenimento (+0,96%), exploit di Juventus

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto viaggi e intrattenimento, mentre mostra un andamento debole l'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 39.372,19, in aumento dello 0,96%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo continua a viaggiare debole a 179,5, dopo aver avviato la seduta a 179,64.



Tra le azioni del Ftse MidCap, brilla Juventus Fc, che passa di mano con un aumento del 4,36%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, effervescente A.S. Roma, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,90%. © RIPRODUZIONE RISERVATA