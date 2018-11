Seduta stazionaria per il settore costruzioni a Milano (+0,16%)

(Teleborsa) - L'Indice del settore costruzioni italiano prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials, che ha iniziato le negoziazioni a quota 28.171,92, con un movimento di soli 45,9 punti rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 28.092,84, mentre il comparto costruzioni europeo sta scambiando a 397,25, dopo aver aperto a 398,3.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, seduta decisamente positiva per Carel Industries, che tratta in rialzo del 3,93%.



Bilancio positivo per Salini Impregilo, che vanta un progresso dello 0,60%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta vivace oggi per Caltagirone, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,17%. © RIPRODUZIONE RISERVATA