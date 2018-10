Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia (-0,10%)

(Teleborsa) - Seduta invariata per l'indice media italiano, mentre l'EURO STOXX Media scambia in leggero rialzo.



Il settore Entertainment & Media ha iniziato a trattare a 10.319,51, con una variazione di soli 10,38 punti rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'indice del settore Media europeo vale 226,02, dopo aver aperto a 225,51.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, effervescente Monrif, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,09%.



Composta Mondo TV, che cresce di un modesto +0,81%.



Performance modesta per Mondadori, che mostra un moderato rialzo dello 0,71%.