Seduta positiva per Tokyo e le altre Borse asiatiche

Martedì 19 Ottobre 2021, 08:30

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei 225, che avanza dello 0,54%; sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,02% e Shanghai, che avanza dello o,68%. I mercati cinesi sono rimbalzati in scia alla performance positiva di Wall Street (con il Nasdaq in grande spolvero) e dopo le perdite di ieri, quando erano scesi dopo i dati macroeconomici deboli.



In rialzo Hong Kong (+1,17%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per Seul (+0,6%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,59%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,01%).



Composto rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,20%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano in progresso dello 0,38%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 3,02%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Mercoledì 20/10/2021

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -519,2 Mld ¥; preced. -635,4 Mld ¥)



Venerdì 22/10/2021

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,4%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).