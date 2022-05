Seduta positiva per le borse asiatiche. Cina allenta restrizioni Covid

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si muovono in rialzo, con il sentiment in miglioramento anche grazie all'allentamento delle restrizioni anti-Covid di Shanghai. Le autorità della metropoli hanno annunciato che annulleranno molte restrizioni, con l'obiettivo di stimolare la ripresa del lavoro da parte delle aziende, a partire da mercoledì, allentando un lockdown iniziato due mesi fa. I mercati negli Stati Uniti sono chiusi nella giornata odierna per festività.

La giornata di oggi è priva di dati macroeconomici significativi. Gli investitori attendono però la giornata di domani, quando la Cina rilascerà l'indice PMI manifatturiero per il mese di maggio, con gli analisti alla ricerca di indizi sull'impatto economico dei lockdown legati al Covid.

Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che mostra un guadagno del 2,25% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, Shenzhen guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente. Effervescente Hong Kong (+1,9%); con analoga direzione, in rialzo Seul (+1,15%). Ottima la prestazione di Mumbai (+1,91%); sulla stessa linea, sale Sydney (+1,26%).



La giornata del 27 maggio si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta in ribasso dello 0,52%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,17%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,75%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 31/05/2022

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 0,9%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)



Mercoledì 01/06/2022

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,5 punti).

