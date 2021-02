© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si chiude in frazionale rialzo la seduta finanziaria delle principali Borse Europee. Si muove in lieve rialzo anche la borsa di Wall Street con l'S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,56%, dopo le, sulla necessità di mantenere l'attuale politica monetaria ultra accomodante.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,214. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +99 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,80%, Londra avanza dello 0,50%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,31%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 25.133 punti.In buona evidenza a Milano i comparti telecomunicazioni (+5,46%), bancario (+1,48%) e petrolio (+1,30%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-0,63%) e tecnologia (-0,54%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+9,16%), Leonardo (+4,02%), Tenaris (+3,47%) e Unicredit (+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Calo deciso per Terna, che segna un -1,06%.Contrazione moderata per DiaSorin, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotono Mediobanca che mostra una limatura dello 0,73%.Al Top tra le azioni italiane a, Cattolica Assicurazioni (+7,45%), Garofalo Health Care (+4,68%), Zignago Vetro (+3,74%) e Tamburi (+3,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -5,66%.Sotto pressione Falck Renewables, con un forte ribasso dell'1,54%.Soffre Cerved Group, che evidenzia una perdita dell'1,22%.Preda dei venditori ERG, con un decremento dell'1,03%.