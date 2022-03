Seduta positiva in Asia. Cina pronta a ulteriori sostegni

(Teleborsa) - I mercati asiatici rallentano la corsa dei giorni scorsi, pur registrando una seduta positiva sulla maggior parte dei listini. I prezzi delle materie prime e del petrolio puntano ancora al rialzo per la mancanza di progressi nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Intanto, il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a ridurre l'impatto economico delle sue misure di lotta al Covid. La Cina "cercherà di ottenere il massimo effetto di prevenzione e controllo al minor costo e ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sullo sviluppo economico e sociale".

Inoltre, aumentano le aspettative che la Banca centrale cinese adotti presto misure di allentamento per stimolare l'economia, incluso un taglio dei requisiti di riserva delle banche. Sul fronte della politica monetaria, la Banca del Giappone ha indicato una crescente preoccupazione per l'economia e lasciato invariati i tassi di interesse e gli acquisti di attività.

Seduta in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei 225, che avanza dello 0,65%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,32%.



Sui livelli della vigilia Hong Kong (+0,01%); leggermente positivo Seul (+0,46%).



Su di giri Mumbai (+1,84%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Sydney (+0,66%).



La giornata del 17 marzo si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,14%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,04%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,21%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,8%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Venerdì 18/03/2022

00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)

05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 0,1%).