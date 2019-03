Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La caduta dell'attività economica in Germania, ai minimi da giugno 2013, e la manifattura in Francia in zona contrazione, hanno fatto riacutizzare i timori tra gli investitori di una congiuntura europea debole.Indicazioni giunte dagli indici PMI della Zona euro che hanno innescato le vendite anche sull'euro, sui mercati azionari, facendo volare lo spread BTP/Bund oltre quota 250 punti base a discapito dei titoli bancari italiani.Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.312,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,52 dollari per barile.si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,71%. Giù anche Londra -1,29% e Parigi -1,19%., il FTSE MIB è in calo (-1,34%) e si attesta su 21.087 punti.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-3,23%), media (-1,37%) e costruzioni (-1,34%).Unaper Piazza Affari, conLe più forti vendite si manifestano sulle banche: Unicredit, prosegue le contrattazioni a -4,19%. Lettera su UBI Banca, che registra un importante calo del 4,11%. Affonda Banco BPM, con un ribasso del 3,89%.del FTSE MidCap, Gima TT (+4,63%), Biesse (+2,87%), FILA (+2,72%) e Technogym (+2,40%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,04%.