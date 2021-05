3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Intanto i dati definitivi di IHS Markit hanno attestato che il PMI manifatturiero dell'Eurozona ha registrato nuovo record storico ad aprile.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,27%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.776,4 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,83 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.



Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,28% e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,17%. Londra è è chiusa per festività.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,4%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 26.544 punti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,02%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+1,54%), Saipem (+1,28%), Hera (+1,05%) e CNH Industrial (+1,01%).



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+1,98%), Technogym (+1,61%), Cofide (+1,38%) e ERG (+1,37%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.



Vendite su Mutuionline, che registra un ribasso dell'1,01%.



Giornata fiacca per Esprinet, che segna un calo dello 0,96%.



Piccola perdita per De' Longhi, che scambia con un -0,93%.