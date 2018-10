Seduta moderatamente positiva per il settore automotive dell'Italia (+0,25%), andamento sostenuto per Piaggio

(Teleborsa) - Senza slanci il comparto italiano auto e ricambi che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un incremento modesto.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 186.674,06, in crescita dello 0,25%, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi registra una risalita dello 0,49% a 481,57.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto automotive, rialzo marcato per Piaggio che tratta in utile dell'1,34% sui valori precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA