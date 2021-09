Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Intanto, arrivano segnali incoraggianti dalla Cina, con Evergrande che ha comunicato che porterà a termine il pagamento di alcune cedole su bond del mercato interno. Attesa per il meeting FED, con gli analisti che credono che la decisione sul tapering sarà ancora rinviata.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.773,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,55%.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a +100 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.



Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,61%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,28%, e buona performance per Parigi, che cresce dell'1,18%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.118 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,12%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+3,74%), Unicredit (+2,76%), Moncler (+2,58%) e ENI (+2,49%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -1,43%.



Scivola Nexi, con un netto svantaggio dell'1,26%.



In rosso Terna, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.



Spicca la prestazione negativa di Inwit, che scende dell'1,11%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Saras (+5,44%), Banca Popolare di Sondrio (+3,29%), IGD (+2,56%) e Banca Ifis (+2,24%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill, che ottiene -3,02%.



Tinexta scende dell'1,96%.



Calo deciso per Falck Renewables, che segna un -1,81%.



Sotto pressione El.En, con un forte ribasso dell'1,61%.