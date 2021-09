Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

Lunedì 6 Settembre 2021, 14:00

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. I volumi sono comunque contenuti, visto che i mercati americani sono chiusi per il "Labour Day". A spingere al rialzo le Borse europee sono le maggiori chance di una prolungata politica monetaria accomodante negli Stati Uniti e il fatto che gli ordini all'industria tedesca hanno segnato una crescita inattesa a luglio. Intanto, il morale degli investitori nella zona euro (indice Sentix) è scivolato ulteriormente a settembre.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.824,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,53%.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +107 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,68%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,65%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,74%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 26.216 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 28.871 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,26%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 2,39%.



Tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.



In luce CNH Industrial, con un ampio progresso dell'1,39%.



Andamento positivo per DiaSorin, che avanza di un discreto +1,34%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.



Pensosa Saipem, con un calo frazionale dello 0,78%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+2,72%), Ferragamo (+2,50%), Banca Ifis (+2,26%) e Bff Bank (+2,10%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way, che continua la seduta con -2,99%.



Lettera su IGD, che registra un importante calo del 2,89%.



Affonda FILA, con un ribasso del 2,41%.



Soffre GVS, che evidenzia una perdita dell'1,78%.