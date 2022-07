Seduta moderatamente positiva a Tokyo dopo decisione banca centrale

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei 225, che avanza dello 0,25%, dopo che la Bank of Japan ha confermato la sua politica monetaria ultra-espansiva, non seguendo le azioni delle maggiori banche centrali nel resto del mondo. La BOJ ha anche diminuito le sue stime per la crescita 2022 e aumentato le previsioni per l'inflazione. Intanto, si è chiusa ancora in deficit, per l'undicesimo mese consecutivo, la bilancia commerciale del paese nel mese di giugno 2022.

Al contrario, si muovono al ribasso Shenzhen, che perde lo 0,34%, e Shanghai, che lascia sul terreno lo 0,33%. In ribasso Hong Kong (-0,9%); sale Seul (+0,78%). Leggermente positivo Mumbai (+0,25%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Sydney (+0,22%).

La Cyberspace Administration of China ha dichiarato di aver multato Didi per 8,026 miliardi di yuan (1,16 miliardi di euro) dopo aver deciso che la società ha violato la legge cinese sulla sicurezza della rete, la legge sulla sicurezza dei dati e la legge sulla protezione delle informazioni personali.



Composto rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,37%. Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano in progresso dello 0,53%. Controllato progresso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia in salita dello 0,40%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,76%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 21/07/2022

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.509,7 Mld ¥; preced. -2.385,8 Mld ¥)



Venerdì 22/07/2022

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).