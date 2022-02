Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in cauto rialzo, dopo che il dato di giovedì scorso, sul mercato del lavoro americano, ha mostrato una dinamica migliore del previsto, che potrebbe anche accentuare le pressioni sul versante inflazionistico che stanno spingendo la Federal Reserve alla sterzata restrittiva.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 35.188 punti, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 4.504 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,18%); sulla stessa linea, sulla parità l'S&P 100 (-0,11%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,26%), beni industriali (+0,44%) e finanziario (+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -1,94%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,81%), Chevron (+2,09%), Walgreens Boots Alliance (+1,11%) e Honeywell International (+0,95%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck, che ottiene -0,83%.



Sostanzialmente debole Microsoft, che registra una flessione dello 0,80%.



Si muove sotto la parità Verizon Communication, evidenziando un decremento dello 0,63%.



Contrazione moderata per Wal-Mart, che soffre un calo dello 0,60%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, American Airlines (+4,56%), Tripadvisor (+2,88%), Nvidia (+2,63%) e Xilinx (+2,44%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Garmin, che ottiene -6,00%.



Pessima performance per Facebook, che registra un ribasso del 5,02%.



Sessione nera per Netflix, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.



In caduta libera Fastenal, che affonda del 2,24%.