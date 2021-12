Seduta euforica per Milano e le Borse europee

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Gli Eurolistini stanno registrando un parziale rimbalzo dal sell-off di ieri, anche se i timori sulla diffusione della variante Omicron rimangono sotto osservazione da parte degli investitori. Gli scambi sottili, a causa dell'avvicinarsi delle festività, aumentano la volatilità dei singoli titoli. Sul fronte macroeconomico, a ottobre prosegue per il quinto mese consecutivo la crescita congiunturale del fatturato dell'industria italiana, mentre il morale dei consumatori tedeschi peggiorerà ulteriormente all'inizio del nuovo anno.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.796,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,57 dollari per barile.



Sale lo spread, attestandosi a +131 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,13%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell'1,03%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 26.500 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.008 punti.



Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,72%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,42%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 3,10%.



In evidenza CNH Industrial, che mostra un forte incremento del 2,98%.



Svetta Buzzi Unicem che segna un importante progresso del 2,58%.



Vola Unipol, con una marcata risalita del 2,12%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -0,62%.



Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,55%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Garofalo Health Care (+4,31%), Autogrill (+3,58%), El.En (+2,91%) e Juventus (+2,86%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.



Sotto pressione Alerion Clean Power, che accusa un calo dell'1,23%.



Contrazione moderata per Reply, che soffre un calo dello 0,76%.



Sottotono SOL che mostra una limatura dello 0,74%.