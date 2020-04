Seduta euforica per Milano e le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. A dare linfa ai mercati contribuisce lae le. In una giornata caratterizzata dall'assenza di dati macro, l'attenzione già si rivolge ai meeting di Fed e BCE, quest'ultima attesa estendere l'attuale Piano QE.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. L'Oro è in calo (-0,88%) e si attesta su 1.711,7 dollari l'oncia. Nuova(Light Sweet Crude Oil) (-28,16%), che ha toccato 12,17 dollari per barile.In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +220 punti base, con un forte calo di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,75%.ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 3,13%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,34%. Exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,55%., con il FTSE MIB che mostra un balzo del 3,09%.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+5,07%), servizi finanziari (+4,21%) e beni per la casa (+4,02%).Il settore chimico, con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Azimut (+9,47%).Acquisti a piene mani su Poste Italiane, che vanta un incremento del 6,54%.Effervescente Juventus, con un progresso del 6,08%.Incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 5,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su UnipolSai, che continua la seduta con -0,89%.Al Top tra le azioni italiane a, Anima Holding (+12,98%), Banca Generali (+7,76%), Technogym (+7,46%) e FILA (+6,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italmobiliare, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.In rosso Garofalo Health Care, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Spicca la prestazione negativa di Interpump, che scende dell'1,06%.Inwit scende dell'1,04%.