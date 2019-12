Seduta euforica per Milano e le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Nel frattempo sulla borsa di New York, lo S&P-500 si muove in rialzo dello 0,72%.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,89%.Scende lo spread, attestandosi a +160 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,28%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,16%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,42%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,27%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell'1,31%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.207 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,82%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori materie prime (+2,19%), tecnologia (+2,10%) e immobiliare (+1,90%).di Piazza Affari, incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 3,45%.In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 2,96%.Decolla Juventus, con un importante progresso del 2,90%.In evidenza UBI Banca, che mostra un forte incremento del 2,51%.di Milano, Maire Tecnimont (+5,34%), Credito Valtellinese (+3,30%), IGD (+3,28%) e Sesa (+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.Calo deciso per IREN, che segna un -1,29%.Pensosa SOL, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna Illimity Bank, con un modesto ribasso dello 0,58%.